Senua's Saga: Hellblade 2, il trailer girava in tempo reale: Epic Games conferma

Il trailer d'esordio di Senua's Saga: Hellblade 2 utilizzava grafica in tempo reale: lo ha confermato Epic Games nel corso di una presentazione tecnica dedicata all'UE 5.

Microsoft ha rivelato di recente che Senua's Saga: Hellblade 2 utilizza l'Unreal Engine 5, l'ultima versione del motore grafico che abbiamo visto all'opera nell'ormai famosa tech demo su PS5.

Per quanto essenziale, il video mostrato quando Senua's Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X è stato annunciato ai Game Awards 2019 vanta senza dubbio una qualità visiva eccellente.

La conferma che non si trattasse di CG bensì appunto di grafica calcolata in real time risulta dunque molto interessante e lascia ben sperare su quella che sarà la resa del nuovo titolo sviluppato da Ninja Theory.

Con ogni probabilità rivedremo Senua's Saga: Hellblade 2 in azione durante il grande evento di luglio sui giochi di Xbox Series X.

Epic Games confirm that Hellblade II's trailer was running in real-time: pic.twitter.com/5Lh16Ht9jF