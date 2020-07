Crysis Remastered, la recensione su Nintendo Switch

Ed eccovi qui a leggere la nostra recensione di Crysis Remastered su Nintendo Switch . Ci avreste mai creduto, se ve l'avessero anticipato prima dell'annuncio degli sviluppatori? Ironia che raddoppia, volendo considerare che la versione per tutte le altre console è stata rimandata ai prossimi mesi, mentre il porting per Nintendo Switch ha rispettato ogni scadenza, e nel momento in cui scriviamo è disponibile per il download (solo in digitale). La versione per la console ibrida targata Nintendo, quindi, ha ricevuto un occhio di riguardo, un trattamento tutto suo. E i risultati si vedono. Perché Crysis (sì Crysis, proprio il Crysis che praticamente è stato utilizzato spesso come benchmark grafico su PC) su Nintendo Switch gira davvero. E neanche troppo male, come state per leggere.

La conversione e il comparto tecnico

Dato che si tratta dell'argomento senza dubbio più interessante e incalzante, partiamo proprio dalla conversione di Crysis Remastered su Nintendo Switch, curata in collaborazione da Crytek e Saber Interactive (quelli di Call of Cthulhu, per capirsi) e contraddistinta da una parola d'ordine che probabilmente richiameremo spesso, anche più avanti: compromesso. Crysis Remastered su Nintendo Switch è il frutto di un necessario, evidente e (nella stragrande maggioranza dei casi) positivo compromesso.

Si è riusciti in qualche modo a comprimere Crysis in 7,2 GIGA di spazio, e a renderlo disponibile su Nintendo Switch in modo del tutto naturale: come se fosse stato pensato da sempre per questa console. Ecco allora che l'avventura principale, completabile in circa 10 o 12 ore di gioco, scorre liscia e senza intoppi; occasionalmente abbiamo riscontrato qualche crash dell'intera applicazione, ma si tratta di casi sporadici e comunque niente affatto problematici, grazie al salvataggio rapido automatico del titolo.

Dal punto di vista numeri puri, Crysis Remastered (in linea teoria) raggiunge i 720p e i 30 FPS sia in modalità TV che portatile: niente di più, niente di meno; ma non è mica poco, trattandosi di Crysis e - allo stesso tempo - di Nintendo Switch. Il frame rate si mantiene dignitosamente stabile in numerose situazioni, anche quando abbiamo creduto che presto avrebbe ceduto; scende invece di qualche punto nella fasi più concitate o ricche di nemici e mezzi di trasporto (anche se a guidarli è il giocatore). Nulla di troppo drastico comunque: si tratta di brevi sequenze in cui passa probabilmente dai 30 ai 25 FPS.

Altrettanto variabili sono parecchi dettagli legati alla grafica di gioco: Crysis sfrutta la risoluzione dinamica in modo intelligente, in modo che il colpo d'occhio complessivo, soprattutto all'aperto, ne risulti quasi sempre soddisfatto. Evidenti, tuttavia, i compromessi (vedete come torna questa parola) soprattutto con asset e texture di gioco: è facile scorgere oggetti che d'un tratto diventano grezzi, spigolosi, sgranati, e che un secondo dopo sono di nuovo tornati ad essere accettabili. Onnipresente, inoltre, quella ben nota sfocatura all'orizzonte, che sparisce man mano che ci si avvicina. Bene, invece, per quanto riguarda l'introduzione di un nuovo sistema di illuminazione del mondo di gioco, che appare così sempre realistico ed evocativo.

Al di là delle considerazioni sul comparto tecnico, il giocatore non può che provare un senso di soddisfazione durante le sue partite a Crysis Remastered su Nintendo Switch: la resa complessiva è davvero dignitosa, benché ben lontana dalla perfezione. Ma con tutta probabilità (e questo è il punto) sarebbe stato difficile, se non impossibile, fare di meglio.