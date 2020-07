Valorant, Killjoy sarà il nuovo agente? Tutto quello che sappiamo

Agli inizi di luglio 2020 i dataminer di Valorant trovarono all'interno dei file di gioco i primi riferimenti ad un certo Killjoy, al 99% dei casi il prossimo agente che avrebbe dovuto debuttare all'interno del titolo di Riot Games (per ora non l'ha fatto). Perché stiamo tornando a parlarvene? Perché la recente patch 1.04 ha introdotto dei dettagli davvero impossibili da trascurare.

A quanto pare Killjoy sarà davvero il prossimo agente di Valorant, e adesso ci sono dei veri e propri riferimenti sparsi in giro. Tanto per cominciare, il 48esimo livello del Battle Pass di Valorant presenta attualmente una carta che si chiama "Vetraulich", che in tedesco significa "confidenziale". Nessuno degli agenti di Valorant attualmente presenti ha origini tedesche: e dunque alla Germania potrebbe fare riferimento proprio Killjoy.

Per di più questo cartellone ha cominciato a comparire all'interno di alcune aree del gioco, guardatelo nell'immagine qui di seguito riportata: potrebbe rappresentare l'aspetto del nuovo agente.

Ma non abbiamo ancora finito con tutto quello che sappiamo: torniamo un momento a quel "Vetraulich", dato che la carta in questione mostra dei mecha. Esiste una corrispondenza tra questi ultimi e alcune linee di dialogo presenti nei file di gioco, scoperte dai dataminer: il tutto lascerebbe presupporre che Killjoy sia un ingegnere.

Sebbene tutto ciò rientri all'interno delle teorie, è anche vero che l'aggiornamento 1.04 ha introdotto degli easter egg curiosi: dei piccoli robot sparpagliati in varie zone della mappa. Il passo tra i robot e un ingegnere è brevissimo: forse le abilità del nuovo agente avranno a che fare con qualcosa di meccanico?

L'atto 2 di Valorant avrà inizio il prossimo 4 agosto 2020. Considerando che anticipazioni ed easter egg sono appena cominciati, potrebbe saltare fuori ancora qualche dettaglio: vi terremo aggiornati. Il mistero attorno a Killjoy si infittisce.