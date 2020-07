Halo Infinite: il gameplay di ieri registrato con una vecchia build del gioco

Il gameplay di Halo Infinite visto ieri nel corso dell'evento di Microsoft è stato registrato con una vecchia build del gioco. A dirlo è stato Aaron Greenberg di Microsoft, intervistato dalla giornalista Alanah Pearce. Naturalmente la domanda è nata dalle molte critiche ricevute dal filmato, accusato di non mostrare la potenza effettiva della next-gen.

La Pearce ha chiesto a Greenberg della grafica di Halo Infinite e lui ha illustrato quelli che sono stati i problemi incontrati dal team di sviluppo per avere qualcosa di più spettacolare e definitivo: "Siamo nel mezzo di una pandemia globale. È luglio e siamo distanti dal lancio. Avete visto una versione ancora non definitiva del gioco. Detto questo, avete anche guardato lo stream a 1080p. Quindi abbiamo pubblicato un altro stream a 4K / 60fps. Andate a vederlo."

Greenberg ha anche aggiunto: "è davvero difficile mostrare in uno stream la potenza e la fedeltà grafica di cui è capace Xbox Series X. Andate a guardarlo a 4k e 60fps. L'unica cosa che posso dire è che i lavori sono ancora in corso" - quindi ha concluso. "343 Industries fa progressi di settimana in settimana. Da adesso al periodo natalizio migliorerà costantemente."

Halo Infinite è uno dei giochi di lancio di Xbox Series X. Andate a rivedere il primo video di gameplay.