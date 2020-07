Google Messaggi riceve nuove funzioni, alcune direttamente da Apple

Google Messaggi si rinnova, accogliendo finalmente alcune funzionalità inedite in fase di test già negli scorsi mesi. Per esempio, sarà possibile rispondere ad un messaggio ricevuto in appena pochi secondi: basterà una pressione prolungata sullo stesso per mostrare una nuova casella di risposta, che proporrà a sua volta subito delle emoji.

E questa è solo una delle nuove funzioni di Google Messaggi, alcune delle quali arrivano direttamente da Apple: l'influenza è evidente. Per esempio, attivando la feature Smart Replay potrete inviare come risposta anche degli sticker animati (gli adesivi, simili a quelli ora disponibili su WhatsApp) invece di usare del vero e proprio testo. Gli sticker suggeriti per ora sono disponibili solo in lingua inglese, ma presumibilmente le cose cambieranno già nelle prossime settimane.

Google Messaggi possiede inoltre, a partire da ora, un editor per i contenuti multimediali: in questo modo sarà possibile personalizzare la conversazione allegando foto, magari predisposte per l'occasione. Potete scattare una foto immediatamente, all'interno dell'app, e poi aggiungere del testo o disegnare sull'immagine. Anche inviare un messaggio vocale è estremamente intuitivo: c'è un nuovo comando accuratamente aggiunto dagli sviluppatori di Mountain View.

Prima di provare con mano tutte le nuove funzionalità di cui vi abbiamo parlato, è opportuno mettere in download la versione più recente di Google Messaggi per Android. Torneremo ad aggiornarvi non appena in possesso di novità.