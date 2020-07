WhatsApp: sticker animati e codici QR disponibili su Android, proprio come Telegram

WhatsApp si aggiorna di nuovo su smartphone e dispositivi Android (controllate la disponibilità di un nuovo update su Google Play Store) e introduce interessanti novità che lo rendono simile a... Telegram! Questo per i più maliziosi, ovviamente. Si tratta più nel dettaglio di feature che prima o poi sarebbero dovute arrivare comunque.

Come prima cosa segnaliamo l'introduzione degli sticker animati, che (questo è vero) su Telegram sono disponibili già da un bel po'. Per ora gli adesivi non sono moltissimi, potrete scaricarne soltanto cinque e provengono anche da Facebook Messenger, ma chiaramente in un secondo momento ne verranno introdotti moltissimi altri.

L'altra novità di rilievo consiste nel supporto ai codici QR, e qui la sorpresa è solo parziale perché già nelle ultime beta per Android WhatsApp aveva cominciato a testarli. Una piccola immagine qui in calce all'articolo vi darà un'idea almeno degli sticker animati ora disponibili.

Prima di salutarci riportiamo il changelog ufficiale dell'ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android, con tutte le novità da segnalare:

WhatsApp ora supporta gli sticker animati. Puoi trovare il primo set dei nuovi pacchetti di sticker animati nello Sticker store

è stato aggiunto il supporto per i codici QR così potrai aggiungere contatti e aziende velocemente senza digitare il numero di telefono. Tocca l'icona "QR" in Impostazioni per iniziare

durante una videochiamata di gruppo, ora è possibile tenere premuto il video di un partecipante per ingrandirlo