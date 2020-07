Halo Infinite VS The Last of Us 2, un video mette a confronto i due giochi

Halo Infinite ha una grafica migliore o peggiore di The Last of Us 2? Un video mette a confronto i due giochi, sfidando magari le regole del buonsenso ma mettendo in luce una serie di differenze sostanziali.

Il nocciolo della questione è che il video di gameplay di Halo Infinite girava su di una console dotata di 12 TFLOPS di potenza (in realtà no, girava su PC), mentre The Last of Us Parte II funziona senza problemi su di una PlayStation 4 base da 1,8 TFLOPS.

Dopodiché è chiaro che il primo è uno sparatutto a base open world che punta ai 4K e 60 fps e il secondo è un action adventure a base narrativa dai ritmi sostanzialmente più lenti. Eppure sono entrambe esclusive di punta che dovrebbero evidenziare le capacità delle rispettive piattaforme.

Il video mette a confronto le animazioni e il livello di dettaglio delle cutscene, che poco hanno a che vedere con la natura dell'esperienza, ma anche le texture degli scenari dei due titoli.

Il testo che accompagna il filmato è piuttosto esplicativo: "Ecco un buon esempio di potenza contro capacità artistiche e rifinitura." Il problema, magari, è che di team di sviluppo come Naughty Dog non ce ne sono molti, anzi.