Paper Beast disponibile su Steam

Paper Beast, l'ultima fatica di Eric Chahi (Another World, Heart of Darkness), è da oggi disponibile anche per PC, su Steam. Come saprete si tratta di una surreale avventura pensata appositamente per visori VR, già disponibile da qualche mese su PS4. È compatibile con il Valve Index, l'HTC Vive, l'Oculus Rift e il Windows Mixed Reality.

Pagina Steam di Paper Beast

Se vi interessa avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Paper Beast (versione PS4). Leggiamo la descrizione ufficiale tratta proprio dalla pagina Steam del gioco:

Un gioco di avventura ed esplorazione in un universo onirico e sorprendente.

Da qualche parte nelle profondità abissali di Internet, la vita è sbocciata. Sei il primo umano a mettere piede in questo misterioso ecosistema. Una strana forza sembra pesare sul suo equilibrio. Unisci le forze con creature intriganti e accattivanti per risolvere i puzzle di Paper Beast.