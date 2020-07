Halo Infinite: la demo di gameplay girava su PC, non su Xbox Series X

Halo Infinite è stato mostrato ieri con una demo di gameplay che tuttavia girava su PC, non su Xbox Series X: la notizia è stata confermata ufficialmente da Microsoft.

Come riportato nella nostra anteprima della demo di Halo Infinite, le sequenze presentate nel corso dell'evento rivelano l'inedita natura open world del gioco e alcune novità sul fronte delle meccaniche, grazie in particolare all'introduzione del rampino.

Tuttavia, la scelta di far girare la demo su di un PC dotato di specifiche simili a quelle di Xbox Series X, anziché sulla console stessa, appare francamente inspiegabile, laddove l'intenzione di Microsoft fosse appunto quella di dimostrare le capacità della sua nuova console.

Peraltro Halo Infinite si è rivelato essere uno dei non moltissimi titoli cross-gen in lavorazione presso gli studi first party della casa di Redmond, visto che quella della mancanza delle esclusive per Xbox Series X sembra essere una promessa infranta.

L'uscita del gioco avverrà in concomitanza con il lancio di Xbox Series X, ma sarà appunto possibile acquistarlo anche nelle versioni PC e Xbox One.