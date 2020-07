FIFA20 Summer Cup Series: A-Nezer è il nuovo talento oceanico

Al torneo hanno preso parte 8 giocatori che sono stati suddivisi in due gruppi giocati in modalità round robin.

Nel Gruppo A, l'australiano FUTWIZ Marko ha battuto il connazionale Jas per 4-2 mentre la matricola GreekFreek ha vinto contro il canadese Sarge-FIFA per 6-3.

I due vincitori hanno avuto accesso al round 2 che ha visto la vittoria di Marko per 3-2 contro GreekFeak. Così facendo, il player dei FUTWIZ è avanzato alla fase ad eliminazione diretta mentre il suo avversario è sceso nel Lower Round 2.

In codesta fase, nel primo round Jaz ha eliminato Sarge-FIFA con un risultato netto di 5-1, ma nel secondo round l'australiano è stato battuto da GreekFeak per 2-1 che ha ottenuto così il passaggio del turno.

Nel Gruppo B, il neozelandese Honey Badger ha superato per 4-0 l'australiano FUTWIZ Jamie mentre il proplayer Dylan dei Dire Wolves è stato clamorosamente battuto per 5-3 dall'esordiente A-Nezer.

Coloro che hanno passato il turno si sono affrontati nel round 2 che ha evidenziato la supremazia del talento A-Nezer, il quale ha eliminato HoneyBadger con un record complessivo di 3-0 vincendo entrambe le partite.

In questo modo A-Nezer si è qualificato al Day 3 mentre il suo rivale è stato retrocesso al Lower Round 2.

Il primo round si è concluso con la vittoria di Dylan contro FUTWIZ Jamie per 7-3 e nel match successivo il player dei Dire Wolves ha surclassato HoneyBadger con una prestazione vincente di 5-1 che gli ha concesso il pass per la fase successiva.

Nella fase ad eliminazione diretta, i vincitori dell'Upper Round dei rispettivi gruppi ovvero FUTWIZ Marko e il virtuoso A-Nezer si sono sfidati per l'accesso alla Grande Finale.

Nel primo match A-Nezer ha vinto contro il player dei FUTWIZ per 1-0 mentre nel secondo round ha confermato il suo passaggio del turno vincendo per 2-1 e portando il risultato su un complessivo di 3-1.

Invece, i vincitori del Lower Round ossia GreekFreak e Dylan si sono affrontati in una semifinale che ha evidenziato la vittoria dello svincolato australiano per 2-0 contro il player dei Dire Wolves. Quindi GreekFreak ha giocato il Lower Round 2 contro FUTWIZ Marko, il quale ha ottenuto una vittoria per 4-1 vincendo la partita di andata per 2-1 e il ritorno per 2-0.

Nella Grande Finale si sono sfidati nuovamente il talento indiscusso A-Nezer e il veterano FUTWIZ Marko uscito vincente dal Lower Round 2.

Il primo incontro ha evidenziato un pareggio tra i due giocatori con un risultato di 1-1 ma nel match di ritorno A-Nezer ha espresso un gioco straordinario vincendo per 2-0 contro l'esperto Marko portando il risultato su un complessivo 3-1 che gli è valso così il titolo di campione regionale e la conquista di un assegno da 10.000 $.