Resident Evil Village anche in VR: dettagli su ambienti, boss e nemici

Resident Evil Village è protagonista di un altro presunto leak, con una serie di dettagli che sono emersi nelle ore scorse e riguardanti la modalità VR e informazioni su ambientazioni, boss, nemici, armi e altro, anche se come sempre si tratta di voci di corridoio, anche se la fonte si è dimostrata affidabile in passato.

Le informazioni arrivano infatti sempre da Rely on Horror, diventato ultimamente un punto di raccolta di informazioni riguardanti Resident Evil Village, in buona parte confermate poi dall'annuncio e dal trailer mostrato durante l'evento di presentazione di PS5, dunque per questo le prendiamo in considerazione, pur con mille precauzioni. Si tratta di dettagli emersi da un playtest a cui hanno partecipato alcuni utenti, che hanno poi spifferato le informazioni, o almeno così riporta il sito.

Sono tutte informazioni molto vaghe e senza caratteristiche narrative di grande peso, in ogni caso ci sono descrizioni su alcune ambientazioni e una boss fight che possono rappresentare comunque spoiler per i più sensibili alle antipazioni.

Per quanto riguarda i nemici, il pezzo si riferisce a quelli presenti in una certa area provata da alcuni insider, con le creature che appaiono pallide, con la pelle quasi marcia, con tatuaggi sulla fronte e sulle mani e alcuni dotati di qualche forma di armatura che può essere rimossa colpendoli. Parlano una strana lingua e alcuni portano armi come spade, asce e lance, possono saltare, afferrare e mordere oltre ad attaccare con le armi e possono buttare il protagonista a terra, sono previste anche le classiche sequenze con button mashing per districarsi dalle prese.

Questi nemici si trovano all'interno di una sequenza che si svolge nell'ampio castello che sovrasta le vicinanze del villaggio, con ambienti oscuri e dotati di alcuni enigmi, come la necessità di trovare chiavi per avanzare.

Nel playtest era presente anche il combattimento contro un boss, che sembra corrispondere alle caratteristiche della "strega" già riferita in precedenza, una presenza persistente lungo il gioco, in grado di trasformarsi in uno sciame di insetti, comparire e scomparire con un'inquietante risata. Questo personaggio a quanto pare si chiama Olga e l'incontro all'interno di una sala del castello ingaggia una boss fight.

In questa, i giocatori devono raccogliere una torcia e utilizzarla per tenere lontani gli insetti e in modo da scoprire Olga e colpirla, dopo alcuni colpi questa si trasforma ulteriormente in una sorta di gigantesco insetto semi-umano, particolarmente impegnativo da abbattere. Il combattimento concludeva la demo provata nel playtest.

Come armi, nella demo era possibile usare una pistola, un fucile a pompa e un pugnale (a quanto pare non soggetto a deterioramento), mentre alcuni oggetti tratti dall'ambiente circostante possono essere usati per attacchi corpo a corpo.

La misteriosa anziana signora che si vede anche nel trailer di Resident Evil Village non sarebbe un nemico ma un NPC tipo mercante, da cui acquistare o vendere oggetti, oltre a ottenere informazioni utili, qualcosa di simile al mitico mercante di Resident Evil 4, probabilmente. A questo proposito, il gioco contiene una valuta interna, denaro che serve per acquistare armi, potenziamenti e munizioni.

Infine, pare ci sia la conferma (ma sempre in via assolutamente non ufficiale) che il gioco sia in arrivo anche in realtà virtuale, probabilmente ancora una volta su PlayStation VR, visto che si parla di un annuncio "quando Sony sarà pronta", cosa che fa pensare a un possibile collegamento con PSVR 2, nel caso esista.

Dalla demo appare inoltre chiaro che il gioco sia ancora pienamente in lavorazione, vista l'assenza di alcuni elementi sostituiti da placeholder, anche se è difficile confermare l'idea che lo sviluppo sia al 60%, come riferito in passato. Per il resto, non ci sono conferme sull'arrivo del prossimo trailer ad agosto, come riferito ieri, ma rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi.