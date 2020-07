Resident Evil Village, ecco quando arriverà il prossimo trailer per un insider

Resident Evil Village verrà presto presentato con un nuovo trailer, e un noto insider ha rivelato quando potremo aspettarci di vederlo: nel corso del mese di agosto.

Annunciato durante l'evento di presentazione di PS5, Resident Evil Village è stato anticipato in tutti i suoi aspetti dall'insider in questione, Dusk Golem, dunque le sue dichiarazioni sono parecchio attendibili.

"Non credo sia una sorpresa, visto che Capcom ha già dichiarato che mostrerà ulteriori materiali di Resident Evil 8 ad agosto, ma sì, ci sarà un nuovo trailer del gioco il mese prossimo insieme a qualche altra novità", ha scritto su Twitter.

Considerando che il trailer d'esordio del nuovo capitolo della serie survival horror è servito per introdurre personaggi e ambientazione, quella appunto del "villaggio" con tanti oscuri segreti e insidie, magari ad agosto vedremo qualche sequenza di gameplay.

Sebbene infatti sia già noto che Resident Evil Village partirà dall'esperienza di Resident Evil 7 biohazard, conservandone la visuale in prima persona, sarà interessante scoprire se e quali novità sono state introdotte dagli sviluppatori.

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez