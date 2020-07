Fortnite, Epic Games si è dimenticata del terzo compleanno e dell’evento a tema?

Gli sviluppatori di Epic Games potrebbero essersi dimenticati del terzo compleanno di Fortnite, il loro titolo di successo e ormai noto praticamente in ogni dove, nel mondo. Non nel senso letterale del termine, ovviamente: non è possibile dimenticarsi per davvero del compleanno di Fortnite. Ma allora... dov'è il solito evento annuale?

Ogni anno gli sviluppatori di Epic Games propongono un evento a tema compleanno, su Fortnite Battaglia Reale (modalità PvP) e su Fortnite Salva il Mondo (modalità PvE). Certo, il supporto a Fortnite Salva il Mondo è praticamente terminato, quindi è quasi certo che lì si vedrà poco o nulla; stupisce invece qualsiasi riferimento ad iniziative legate a Battaglia Reale.

Lo scorso anno e poi ancora due anni fa, gli sviluppatori di Epic Games approfittarono del compleanno di Fortnite per regalare alcuni oggetti cosmetici gratuiti su Battaglia Reale, principalmente uno zainetto con torta e candeline. Ottenere questi oggetti era davvero semplice: bastava giocare un determinato numero di partite, o danzare davanti alle torte di compleanno predisposte per la mappa di gioco. Nessun riferimento è attualmente presente nei file di gioco, o i dataminer li avrebbero trovati nei dati dell'aggiornamento 13.30 della scorsa settimana.

Vi sono dunque due possibilità. O Epic Games si è dimenticata del compleanno, e non proporrà nulla su Fortnite nei prossimi giorni (e siamo già davvero agli sgoccioli, in questo caso); oppure arriverà a sorpresa un nuovo update tra oggi 27 luglio 2020 e mercoledì 29 luglio 2020, con tutto ciò che manca. Vi terremo aggiornati.