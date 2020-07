Ho Mobile: VoLTE attivo, torna l'offerta da 50GB a 8,99 euro

Nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio 2020, arrivano due notizie importanti da Ho Mobile, l'operatore virtuale su rete Vodafone Italia: la prima riguarda il supporto al VoLTE, la seconda il ritorno di un'offerta molto apprezzata dagli utenti sin dall'arrivo sul mercato di questo operatore (avvenuto circa due anni fa).

Veniamo ai dettagli. Innanzitutto il VoLTE è attivo, finalmente è arrivato per tutti i possessori di una SIM Ho Mobile. Questo significa che finalmente potrete effettuare chiamate in alta definizione e senza rumori di fondo, grazie all'utilizzo di reti 4G; navigare e chiamare contemporaneamente non sarà più solo un sogno. Non ci sono modifiche contrattuali di sorta, né somme aggiuntive da pagare.

Torna anche l'offerta Ho Mobile da 50GB. Specifichiamo meglio: innanzitutto i contenuti, che prevedono minuti illimitati, SMS altrettanto illimitati e poi 50GB di traffico internet. Il tutto al prezzo di 8,99 euro mensili, decisamente conveniente, ai quali bisognerà aggiungere 9 euro una tantum per attivazione e spedizione della SIM Ho Mobile. Volendo è possibile richiedere anche la portabilità del numero telefonico, ma solo per gli utenti che arrivano da Poste Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom.

Ho Mobile insomma riguadagna terreno, proprio mentre iliad festeggia il suo compleanno e guarda la futuro: cioè alla linea fissa e alla fibra ottica.