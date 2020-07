Fortnite, tutte le nuove skin dell'aggiornamento 13.30 in un'immagine

Probabilmente nel momento in cui scriviamo avrete già messo in download il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, vale a dire l'aggiornamento 13.30 di oggi 21 luglio 2020. Che l'abbiate fatto o meno, comunque, c'è una cosa che dovreste sapere: i dataminer hanno trovato tutte le nuove skin.

Avete capito bene: leaker e dataminer di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 - come sempre, del resto - ci hanno già mostrato tutti i nuovi costumi che arriveranno nei prossimi giorni nel negozio di Fortnite Battaglia Reale. Si tratta ovviamente di skin a pagamento, più raramente di versioni alternative per skin già esistenti. La rarità maggiore che abbiamo evidenziato è quella Leggendaria per la skin Galaxy femminile, che verrà sia proposta come premio per la Coppa Galaxy sia a pagamento nel negozio di Epic Games.

Ciò premesso, non mancano costumi epici, rari e non comuni. C'è anche una nuova versione "sbucciata" di Bananita: d'estate avrà caldo anche lei, del resto. L'immagine qui di seguito riportata vi mostra tutte le nuove skin in anticipo. Ricordate che quelle verdi costeranno 800 V-buck (8 euro), le blu 1200 V-buck (12 euro), le viola 1500 V-buck (15 euro), l'arancione 2000 V-buck (20 euro). Eventuali accessori verranno proposti separatamente.