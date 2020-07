Mixer: l'ultimo aggiornamento elimina l'app da Xbox One

L'ultimo aggiornamento di Xbox One ha eliminato definitivamente l'app di Mixer, precedentemente conosciuta come Beam, dalla dashboard della console. Una mossa che ha messo una vera propria pietra tombale sullo sfortunato servizio di streaming proprietario di Microsoft.

L'essere sparita dalla dashboard di Xbox One è, infatti, l'atto conclusivo della parabola di questo servizio nato per contrastare Twitch, ma soprattutto per integrarsi in maniera completa con l'ecosistema di Xbox. Mixer, infatti, assieme al cloud gaming, era uno dei tre pilastri sul quale si sarebbe dovuta fondare la strategia Microsoft del futuro. L'ultimo, ovviamente, è Xbox.

Un elemento talmente importante da spingere ad investire centinaia di milioni di dollari per arruolare personalità quali Ninja e Shroud. Investimenti che, però, non hanno portato i dividendi sperati, tanto che Microsoft ha dovuto chiudere tutto e affidarsi a Facebook Gaming.

Con il nuovo aggiornamento, che dovrebbe arrivare domani, l'integrazione con Mixer sarà tolta, verranno aggiornate alcune icone e l'app Eventi, che è ancora in beta, diventerà una parte integrante della dashboard della console.

Siete tra gli estimatori di Mixer o, come Phil Spencer, non siete pentiti di come sono andate le cose?