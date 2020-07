Everwild per Xbox Series X: Rare sta ancora sperimentando idee per il gameplay

Everwild è una nuova proprietà intellettuale in sviluppo presso Rare per Xbox Series X, PC e Xbox One, che a quanto pare si trova ancora in una fase di sviluppo piuttosto embrionale, visto che il team sta ancora sperimentando idee per il gameplay.

Everwild è stato presentato nel corso dell'X019 lo scorso novembre, insieme a Grounded e altri titoli in sviluppo presso gli Xbox Game Studios ed era fra i candidati a comparire anche nel corso dell'Xbox Game Showcase di giovedì 23 luglio, ma stando così le cose abbiamo qualche dubbio sulla sua presenza.

Il capo di Rare, Craig Duncan, ha riferito alcuni dettagli sullo stato dei lavori in un'intervista pubblicata da Polygon, dove emerge il fatto che il lavoro creativo è ancora in pieno svolgimento, ma in una fase che sembra ancora piuttosto embrionale.

"Per quanto riguarda Everwild, Louise O'Connor e il suo team sono davvero appassionati al progetto e vogliono dare ai giocatori un mondo in cui possono perdersi - sapete, una natura che sembri magica", ha spiegato Duncan, aggiungendo poi "Un motivo per cui non abbiamo ancora parlato molto di Everwild è perché dobbiamo ancora stabilire molte di queste cose, stiamo ancora giocando con le idee per il gameplay. Avremo molto di cui parlare in futuro su questo e in particolare abbiamo un'idea di cui ci siamo appassionati molto e pensiamo che sia qualcosa di speciale".

Il fatto che Rare stia ancora "giocando con idee per il gameplay" fa pensare che Everwild sia dunque ancora in fase di piena progettazione, cosa che potrebbe allontanare una sua presentazione più estesa per questa settimana, ma non è detto che Duncan intendesse proprio questo. In ogni caso, il gioco potrebbe essere comunque presente in qualche forma alla conferenza su Xbox Series X e dintorni.