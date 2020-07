Missione Pianeta è il videogioco gratuito i cui proventi aiuteranno Legambiente

Missione Pianeta è il videogioco gratuito in uscita per Android e iOS i cui proventi andranno totalmente a Legambiente per il progetto Tartalove. Gladio Games, lo sviluppatore, vuole cambiare le regole del gioco per unire beneficenza e intrattenimento creando un nuovo filone: il charitainment.

G​ladio Games,​ una realtà Italiana indipendente che si occupa dello sviluppo di videogiochi, è stato fondato da Marco Mignano e Romeo Violini. I due hanno deciso di dedicare il proprio tempo e le proprie risorse ad un progetto che sia totalmente pro bono, ma che possa combinare innovazione e intrattenimento per supportare concretamente la salvaguardia del pianeta.

Missione Pianeta​ è un gioco per smartphone che sarà totalmente gratuito e scaricabile su tutti i dispositivi iOS e Android a partire dal 20 agosto 2020.

Il gioco segue la volpe protagonista nel suo viaggio attraverso più di 100 livelli in diversi ambienti e, ad ogni sfida in stile Puzzle Bobble, deve liberare animali e piante intrappolate. Avanzando nel gioco, il giocatore potrà non solo divertirsi, ma anche scoprire informazioni importanti sulla salvaguardia dell'ambiente e contribuire ad una raccolta fondi per il progetto Tartalove di Legambiente.

Tartalove è la campagna di adozione simbolica delle tartarughe marine curate nei centri di recupero di Legambiente, che dà voce alle migliaia di esemplari della specie Caretta caretta che nel mar Mediterraneo rischiano l'estinzione a causa dell'attività umane.

I giocatori infatti potranno decidere di visualizzare della pubblicità ottenendo delle ricompense in cambio, oppure acquistare monete o personaggi sbloccabili, facendo delle vere e proprie donazioni all'interno dell'app.

I fondi così raccolti verranno destinati totalmente in beneficenza, grazie alla partnership con Legambiente, per sostenere il progetto Tartalove.

A questo indirizzo potrete trovare informazioni aggiuntive sul gioco, qui, invece, sul progetto Tartalove.

Cosa ne pensate?