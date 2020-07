Fortnite Salva il Mondo, giocatori chiedono ad Epic Games di non abbandonare il PvE

Il destino di Fortnite Salva il Mondo sembra ormai segnato, questa volta definitivamente. Anche senza formulazioni eccessivamente dure, gli sviluppatori di Epic Games hanno confermato che di fatto il supporto alla modalità PvE rallenterà nei prossimi anni, cessando poi in un secondo momento. La priorità da questi mesi estivi in poi sarà Fortnite Battaglia Reale, e fine della storia. Chiaramente la community di Salva il Mondo non si è rassegnata alla fine del supporto.

Parte così la campagna "Salviamo Salva il Mondo", in inglese "Save Save the World": i giocatori, per farla breve, implorano gli sviluppatori di Epic Games di non abbandonare la modalità PvE di Fortnite; che a conti fatti, se ricordate, fu il primo e vero Fortnite, dato che il Battle Royale arrivò in un secondo momento. Probabilmente Epic Games ha preso questa decisione perché la stragrande maggioranza degli incassi arriva da Battaglia Reale, e non da Salva il Mondo.

Ben due beffe di seguito, a ben vedere: non solo Salva il Mondo non sarà mai giocabile gratuitamente, ma il supporto cesserà. La community di Reddit ha chiesto ad Epic Games di ripensarci, ricordando quanto fedeli siano stati i giocatori in questi anni, e affermando che Salva il Mondo abbia ancora molto da dire. Il problema principale, in realtà, è che Salva il Mondo non ha mai visto la fine della sua storia principale, che dopo Montespago è rimasta in sospeso. Una nuova avventura sarebbe dovuta arrivare in futuro ma, beh... ormai è davvero improbabile che accada.

Fortnite Salva il Mondo è stato spesso utilizzato semplicemente per guadagnare V-buck, che venivano poi spesi su Fortnite Battaglia Reale. Difficile che Epic Games ascolti questo appello e ci ripensi: voi, però, cosa ne pensate? Giocavate a Salva il Mondo? Il suo "abbandono" vi ha colto alla sprovvista?