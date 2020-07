Castlevania: Grimoire of Souls chiuderà i battenti a breve, annuncia Konami

Castlevania: Grimoire of Souls non è mai approdato ufficialmente negli store italiani per i dispositivi iOS e Android, e a quanto pare non accadrà: il gioco chiuderà i battenti a breve, per la precisione il 9 settembre.

Annunciato da Konami nel 2018, Castlevania: Grimoire of Souls ha il merito di introdurre un concept cooperativo inedito e interessante per la serie, pensato per coinvolgere i possessori di smartphone e tablet.

Il gioco è infatti dotato non solo di un multiplayer cooperativo per quattro partecipanti, ma anche compeetitivo. Il roster, inoltre, vede la presenza di alcuni fra i più noti personaggi della saga.

Il feedback raccolto nei paesi in cui Grimoire of Souls è disponibile non deve tuttavia aver fatto impazzire la casa giapponese, che dopo appena un anno dal lancio spegnerà i server e chiuderà questa esperienza.

Fortunatamente su App Store e Google Play il franchise è ancora ben rappresentato grazie al classico Castlevania: Symphony of the Night.