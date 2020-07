Sekiro: Shadows Die Twice, grosso aggiornamento gratis a ottobre, vendite a 5 milioni di copie

Sekiro: Shadows Die Twice ha superato i 5 milioni di copie vendute, una quantità di vendite veramente impressionante per un gioco considerato piuttosto di nicchia come genere e livello di sfida, dunque possiamo capire come per FromSoftware sia un grande successo, da sottolineare con il rilascio di un grosso aggiornamento gratuito a ottobre.

Il 29 ottobre 2020 è la data di uscita già fissata per questo update gratuito di Sekiro: Shadows Die Twice, che aggiungerà diverse nuove caratteritiche al gioco. Tra queste troviamo la possibilità di combattere nuovamente i boss e attivare opzioni e modalità diverse. Nella stessa data, inoltre, il gioco sarà disponibile su Google Stadia.

Tra le novità di maggior rilievo ci sono Reflections of Strength e Gauntlet of Stength, nuove possibilità di gioco offerte dalla meditazione presso gli Idoli dello Scultore. Riflettendo sulle battaglie del passato si accede ai Reflection of Strength, ovvero la possibilità di ripetere i combattimenti contro i boss già sconfitti con possibili variazioni.

Il Gauntlet of Strength rappresenta invece una modalità particolarmente impegnativa, essendo una boss run con numerosi boss posti in sequenza da abbattere, con il pericolo costante dato dal fatto che, se si viene sconfitti, si deve ricominciare dall'inizio, tanto per dare un'idea dell'impegno richiesto.

Gli idoli metteranno a disposizione anche nuovi outfit, che includono Tengu e Old Ashina Shinobi. Ce ne saranno tre in tutto: uno sbloccabile finendo il gioco almeno una volta; gli altri due ottenibili attraverso i Gauntlet.

L'ultima novità, infine, è rappresentata dai cosiddetti Remnant. Si tratta di registrazioni delle proprie prodezze in gioco che possono essere condivise con la community con allegato un messaggio. La loro durata può essere di massimo 30 secondi e permette non solo di mostrare le proprie abilità agli altri, ma anche di ispirarli ed aiutarli a superare le sfide più impegnative. In più, se vengono valutati da un altro giocatore, questi contenuti permettono all'autore di ottenere il recupero gratuito dei propri punti vita, così da tornare più rapidamente in battaglia.

L'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente dal 29 ottobre 2020, ovvero lo stesso giorno scelto come data di uscita di Sekiro su Google Stadia. L'update arriverà comunque anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove quest'epica avventura ambientata in un mitico Giappone feudale è disponibile ormai dal 22 marzo 2019.

Nel frattempo è uscito il fumetto di Sekiro, mentre continuano a mancare informazioni su Elden Ring, il nuovo progetto in sviluppo presso FromSoftware di cui ancora non si sa praticamente nulla.