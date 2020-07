Halo Infinite: il multiplayer si basa su quanto fatto in Halo 5, coinvolti giocatori esport

Halo Infinite avrà ovviamente un comparto multiplayer di ampie dimensioni, considerando come la modalità sia sempre stata un elemento fondamentale dell'esperienza di Halo e secondo quanto riferito da Phil Spencer nel nuovo capitolo gli sviluppatori si sono basati su quanto fatto in Halo 5: Guardians.

Parlando al podcast Same Brain, Phil Spencer, capo della divisione Xbox in Microsoft, ha spiegato che il multiplayer di Halo Infinite è stato trattato con grande riguardo essendo una componente fondamentale del gioco. "Il team sta costruendo sulle basi di quanto fatto con Halo 5 e il multiplayer di questo è stato ricevuto molto positivamente, dunque è bello vedere che il team ha intenzione di continuare a inserire elementi amati dalla community".

In effetti, le critiche arrivate sulla Campagna di Halo 5: Guardians non hanno toccato il suo comparto multiplayer, che per molti rappresenta la summa di tale modalità raggiunta dalla serie Halo ed è ovviamente positivo che l'esperienza maturata con Halo 5 venga trasferita in Halo Infinite.

Pare inoltre che i giocatori esport siano fortemente coinvolti con lo sviluppo del multiplayer: "Sappiamo che è una parte importante della community, parlo dei giocatori professionisti. Ci sono delle sfide tecniche che il team deve affrontare sul multiplayer e vorrei parlarne quando sarà il momento opportuno. Presto, potremo parlare del multiplayer di Halo Infinite presto", ha affermato Spencer.

Questo "presto" potrebbe forse voler dire il mese prossimo, considerando che ad agosto sembra sia prevista una nuova presentazione Xbox Showcase per Xbox Series X, in base a quanto fatto trapelare dallo stesso Spencer nel corso di un'intervista. Nel frattempo, le voci che volevano Halo Infinite senza multiplayer al lancio sono state smentite da 343 Industries.