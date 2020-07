Halo Infinite senza multiplayer al lancio? 343 Industries smentisce il rumor

Halo Infinite potrebbe uscire senza multiplayer al lancio, con l'intera sezione da aggiungere successivamente: questo era l'inquietante rumor emerso in queste ore che è stato però categoricamente smentito da 343 Industries dopo poco tempo.

La questione era partita da Brad Sams, giornalista considerato solitamente piuttosto attendibile, che sosteneva di aver sentito, da parte di una fonte non meglio identificata, che il comparto multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato aggiunto solo successivamente al lancio del gioco, che sarebbe dunque arrivato sul mercato a novembre solo con la Campagna single player.

L'informazione alimentava l'idea di un processo di sviluppo alquanto complicato per Halo Infinite, cosa dimostrata anche dalla mancanza di una beta pubblica per il gioco che era stata invece inizialmente considerata dagli sviluppatori, ma a quanto pare non è questo il caso, fortunatamente.

Attraverso Twitter c'è stata infatti una secca smentita da parte di Brian Jarrard, community manager di 343 Industries, il quale ha riferito semplicemente che l'informazione "non è vera", cosa che ci consente di catalogare il rumor come smentito in maniera ufficiale.

Sarebbe in effetti una situazione alquanto incresciosa, considerando quanto il multiplayer sia fondamentale per l'intera esperienza di Halo e ovviamente anche di Halo Infinite, essendo una componente del gioco su cui la community conta particolarmente, per non dire la più importante sul lungo termine.