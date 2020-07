Halo Infinite su Xbox Series X avrà una "risoluzione fino a 4K" per il canale YT ufficiale

Secondo la descrizione del canale YT ufficiale di Halo, sembra che la versione Xbox Series X di Halo Infinite non sarà UHD nativa. Il breve testo sotto il gameplay di presentazione della campagna del gioco, infatti, si legge che Halo Infinite su "Xbox Series X girerà a 60FPS e a una risoluzione fino a 4K".

Il gioco che avrebbe dovuto spingere le vendite di Xbox Series X e convincerci della potenza senza compromessi della console più potente del mondo, in realtà, sta faticando ad avere un consenso unanime. Il giorno dopo, al posto di festeggiare il ritorno in grande stile di Master Chief ci si sta domandando se il gameplay di ieri sia stato registrato con una vecchia build o se quella mostrata fosse la versione PC o quella Xbox Series X di Halo Infinite.

Quello che è sicuro è che Microsoft non si è giocata al meglio le tante carte a sua disposizione, anche per via di dettagli di comunicazione come questo che vi andiamo a riportare. Nella descrizione del primo frammento della campagna di Halo Infinite, infatti, si getta il dubbio sulla risoluzione nativa del progetto di 343 Industries. Un gioco che, fino ad oggi, davamo per scontato girasse in 4K e 60FPS su Xbox Series X.

Questo perchè la descrizione dice che il filmato è stato "catturato in tempo reale ed è rappresentativo dell'esperienza di Xbox Series X, che girerà a 60FPS e ad una risoluzione che arriva ai 4K."

A bilanciare queste notizie poco positive arriva la nostra anteprima della demo di Halo Infinite, che definiamo molto ambiziosa.

Cosa ne pensate?