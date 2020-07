GTA Online: un grosso aggiornamento porta una nuova ambientazione e altro

GTA Online otterrà un grosso aggiornamento questa estate, un update importante che prevede di portare numerosi contenuti alla piattaforma online multiplayer con l'aggiunta anche di un'ambientazione nuova e tanto altro.

Oltre all'aggiornamento per Red Dead Online previsto per il 28 luglio, dunque, Rockstar Games ha annunciato un grosso update estivo anche per GTA Online, il comparto multiplayer online di Grand Theft Auto V, che a quanto pare si conferma un gioco eterno, dopo aver anche aperto la conferenza di presentazione di PS5, diventando uno dei pochi giochi a continuare l'attività su tre generazioni di piattaforme.

Tra i nuovi contenuti previsti con l'update estivo di GTA Online c'è dunque una nuova ambientazione, nuove attività sul fronte delle rapine, estensioni al gioco e miglioramenti per alcuni ruoli e tanto altro, in quello che Rockstar Games definisce il più grosso aggiornamento uscito finora per il gioco, nientemeno.

Nonostante tutto il tempo passato dalla sua uscita originale, GTA Online continua dunque a macinare successi e vanta ancora una notevole attività online, come dimostrato anche dal fatto che verrà messo a disposizione gratis su PS5. D'altra parte, continua ad essere un elemento importante all'interno dei bilanci di Take Two e Rockstar Games, come dimostra il fatto che si è rivelato da record tra micro-transazioni e giocatori anche nei risultati finanziari di inizio 2020.