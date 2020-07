God of War 2 e Silent Hill per PS5 saranno presentati al prossimo State of Play?

Secondo gli ultimi rumor raccolti dal canale YouTube Moore's Law is Dead, Sony avrebbe ancora due grandi giochi per PS5 da presentare durante uno State of Play di agosto. Il primo è il ritorno di un grande franchise, ovvero il chiacchieratissimo Silent Hill, mentre il secondo sarebbe nientemeno che God of War 2 di Sony Santa Monica.

Durante il suo ultimo video, Moore's Law is Dead dice di riportare le voci di un'anonima fonte che aveva, però, predetto correttamente molti dettagli del recente Xbox Game Showcase. Ovviamente si prende tutto con le pinze, ma la gola profonda sembra perlomeno affidabile. Secondo quanto è giunto all'orecchio del creator, non solo Sony ha in cantiere un nuovo State of Play ad agosto, ma questo sarà graziato anche da due giochi di altissimo profili.

Il primo viene descritto come il ritorno di un celebre franchise PlayStation, un gioco che è stato grande in passato e sul quale sta addirittura lavorando Mark Cerny. Il pensiero va ovviamente a quel Silent Hill di cui molti parlano con insistenza, ma che ancora deve svelare la sua esistenza.

Non contenta, Sony dovrebbe mostrare per la prima volta God of War 2. Una seconda fonte contattata da Moore's Law is Dead ha confermato che allo State of Play di agosto Sony Santa Monica mostrerà l'attesissimo seguito del suo capolavoro, ovviamente in esclusiva per PlayStation 5.

La sola presenza di questi due giochi potrebbe immediatamente rendere questo fantomatico State of Play di agosto uno degli eventi più promettenti di tutta l'estate. Essendo solo dei rumor, però, è sempre meglio non farci troppo conto.

Fossero confermate, sarebbero due belle bombe, vero?