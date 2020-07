Silent Hill sarà annunciato entro la fine dell'anno, conferma un insider

Il nuovo Silent Hill sarà annunciato entro la fine di quest'anno, almeno stando a quanto ha ribadito l'insider AestheticGamer aka Dusk Golem, cui dobbiamo diverse fughe di notizie poi rivelatesi fondate (in particolare quelle sulla serie Resident Evil). Come già riportato, dovrebbe essere un titolo esclusivo per PS5, gestito da Sony e Japan Studio, su licenza Konami.

Leggiamo il messaggio di AestheticGamer aka Dusk Golem:

"La gente continua a chiedermi di Silent Hill anche se ho già risposto decine di volte alle stesse domande, quindi non vi sto per dire niente di nuovo. Sarà inoltre l'ultima volta che lo faccio, almeno finché non avrò una conferma definitiva. Se le cose di Sony e Japan Studio sono vere, l'annuncio sarà quest'anno, ma non è chiaro quando sarà fatto. I due mesi più probabili sono agosto e settembre. Ad agosto è pianificato uno State of Play di risposta all'evento di luglio di Microsoft, in cui saranno fatti dei nuovi annunci. A settembre c'è qualcosa di pianificato intorno alla data del Tokyo Game Show. Non so nulla di più specifico. Quando lo saprò lo scriverò in un tweet."

Del nuovo Silent Hill si parla ormai da tempo e appare sempre più chiaro come possa essere un'esclusiva di PS5. Konami non ha fatto trapelare nulla sulla serie, ormai ferma da anni, ma evidentemente qualcosa si sta muovendo, visto il numero di voci che circondano il gioco.