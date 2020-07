Fortnite, SypherPK affronta i giocatori con le armi più rare del gioco, il video

Streamer e pro player di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 realizzano video di tutti i tipi: divertenti, irriverenti, inutili, formativi. Tra questi ultimi vi sono anche alcuni contenuti targati SypherPK: in un recente video, ad esempio, ha deciso di affrontare i giocatori con le armi più rare del gioco.

Armi più rare del gioco non significa necessariamente "più forti", questo va chiarito immediatamente, bensì "versatili". Difatti l'intenzione di SypherPK è stata quella di mostrare come utilizzare alcune armi non comuni nel Battle Royale di Epic Games, per tenere così testa ad ogni tipo di nemico. Eccolo allora alle prese con il lanciarazzi, che a cominciare dalla Stagione 3 è diventato particolarmente difficile da trovare: a conti fatti è possibile ottenerlo solo dai Predoni Lince, e neanche in ogni incontro con gli stessi.

SypherPK ha anche mostrato come alterare le armi di Fortnite Capitolo 2, passando così da un normale fucile d'assalto al fucile d'assalto pesante, più letale ma anche meno preciso; è sufficiente investire 20 unità di ogni materiale presso la piattaforma di potenziamento. E non mancano dei momenti in cui lo streamer mostra l'utilizzo di un'altra arma molto rara di Fortnite, introdotta proprio di recente: il vasetto di lucciole, incendiario.

Poca l'attenzione riservata invece alle armi mitiche, probabilmente perché un nuovo giocatore di Fortnite (ma anche i più datati) avrebbe difficoltà a reperirle: ne esiste soltanto una copia caduna, in precise zone della mappa di gioco presidiate dai boss di Jules. Vi riportiamo il video poco più avanti: dategli un'occhiata, potreste imparare qualcosa di nuovo su armi che normalmente non utilizzate, essendo rare o poco comuni.