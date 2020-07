Xbox Series X: molti gli annunci all'evento di luglio, conferma un insider

L'evento Xbox Series X di luglio avrà molti annunci. A ribadirlo per l'ennesima volta è stato un noto insider, shinobi602, che sembra eccitatissimo per ciò che sarà mostrato. In realtà non ha svelato moltissimo sull'evento, ma ha fatto capire che sarà grandioso.

shinobi602: "Non gioco a un nuovo Halo da cinque anni. Basta solo questo per eccitarmi. Comunque sarà mostrato moltissimo. Dovrebbe essere un bello spettacolo!"

shinobi602 non è il primo insider a parlare positivamente dell'imminente evento di Microsoft, di cui giusto ieri è stata annunciata la data ufficiale (il 23 luglio).

Per adesso l'unico gioco confermato è Halo Infinite, ma pare che ci sarà molto altro. Tra i titoli presenti potrebbero esserci il nuovo Forza Motorsport di Turn10, il Fable di Playground Games, il gioco misterioso di The Initiative, che pare possa essere il reboot della serie Perfect Dark, un nuovo gioco di ruolo di Obsidian, Everwild di Rare ed Hellblade 2 di Ninja Theory.

C'è da dire che tutto questo hype potrebbe essere controproducente, nel caso gli annunci non siano quelli sperati. Microsoft stavolta non può sbagliare nulla.