Fortnite C2 Stagione 3, dove trovare le armi mitiche

Come per la scorsa stagione di Fortnite Capitolo 2, anche in occasione della Stagione 3 gli sviluppatori di Epic Games hanno nascosto all'interno della mappa di gioco nuove armi mitiche: strumenti per attaccare o difendersi dagli avversari estremamente potenti. In questa guida vi spiegheremo dove trovarle e come ottenerle.

Per ottenere le nuove armi mitiche di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 dovrete sconfiggere di volta in volta i boss dell'isola, che rispetto alla scorsa stagione sono cambiati. Prima c'erano Miaoscolo, Deadpool, Mida, Skye e compagnia; adesso sono arrivati Jules, Kit e Oceania. Meno dei precedenti, ma i loro strumenti si riveleranno comunque davvero utili. La procedura è la stessa: si atterra in una specifica area della mappa di gioco sorvegliata dal boss, lo si elimina e si ottiene l'arma corrispondente; il tutto all'interno della nuova mappa invasa dall'acqua, ovviamente.

Jules, la fidanzata di Mida, si trova presso l'Autorità (al centro della mappa di gioco) e garantisce l'ottenimento delle drum gun (pistola a tamburo) e del rampino; quest'ultimo ha gli stessi poteri di quello di Batman, dunque consente di rischierare il deltaplano e ha una gittata semplicemente incredibile. Oceania si trova presso Fortilla, e possiede un fucile d'assalto mitico noto come vampafucile; infine Kit è al Gattogrill (est della mappa di gioco, subito dopo le Brughiere Brumose) e possiede il nuovo fucile a pompa doppio-uso mitico.

Ricapitoliamo dove trovare tutti i boss mitici, con rispettive armi, su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3:

Jules: presso l'Autorità, possiede pistola a tamburo mitica (drum gun) e rampino mitico

Oceania: presso la Fortilla, possiede il vampafucile mitico (un fucile d'assalto)

Kit: presso il Gattogrill, possiede il nuovo fucile a pompa mitico