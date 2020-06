The 8-BIT Wars, arriva su Kickstarter un documentario sui videogiochi anni '80

The 8-BIT Wars, un documentario sui videogiochi anni '80 e le console di quegli anni creato da Andy Remic, sta cercando fondi su Kickstarter. Il progetto è già stato completamente sovvenzionato e in queste ore si stanno decidendo quali extra saranno prodotti attraverso gli stretch goal.

Andy Remic è l'autore del progetto. Già scrittore di 23 storie differenti e di 5 documentari incentrati sul retrogaming (Memoirs of a Spectrum Addict, Spectrum Addict: LOAD "FILM2", The Lost Tapes, The Rick Dickinson Film e Spectrum Addict: The Director's Cut), Remic vuole raccontare l'esplosione del gaming negli anni '80, analizzando le macchine di quel tempo, i giochi e le riviste dell'epoca. Il tutto sarà condito con interviste inedite a sviluppatori, publisher e i giornalisti in voga in quegli anni.

Il progetto è stato completamente sovvenzionato e, a 17 giorni dalla fine, si stanno decidendo gli extra inclusi. Al momento sono compresi i sottotitoli in inglese, un ebook sulla storia del Commodore 64 (con anche l'audio book), uno su quello della Ocean, degli stickers e i primi 6 numeri della rivista Fusion Gaming.

Il prossimo traguardo consentirà di avere un libro sulla storia della US Gold e così via. Tutti i dettagli del progetto possono essere trovati a questo indirizzo.

Interessati?