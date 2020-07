Horizon: Forbidden West per PS5: svelata una nuova creatura meccanica volante

Guerrilla Games ha svelato una nuova creatura meccanica volante di Horizon: Forbidden West tramite un brevissimo filmato pubblicato su Twitter. Si tratta di un post della serie Meet the Machines, con cui lo sviluppatore sta presentando le novità del gioco esclusivo per PS5.

La creatura in questione si chiama Sunwing e dispone di ali fotovoltaiche che le consentono di accumulare energia. "Nei giorni sereni è possibile vederle volare in alto nel cielo, per prendere più sole possibile."

Sostanzialmente i Sunwing sembrano essere dei pterodattili robotici con ali da uccello. Il loro filmato è interessante anche per un altro motivo: mostra un pezzo del mondo di Horizon: Forbidden West, che sembra essere ampio e frastagliato.

In Horizon Zero Dawn, in arrivo anche su PC, le creature volanti erano sostanzialmente due: i terribili Stormbird e i più comuni e abbordabili Glinthawk. Chissà i Sunwing come si comporteranno in combattimento.

Meet The Machines!

Fast and nimble flyers, Sunwings are acquisition-class machines that use their photovoltaic wings to store energy. On bright days they can be seen hovering high in the air, to catch as much sun as possible.#HorizonForbiddenWest #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/YntWYMm2HA