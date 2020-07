Horizon Zero Dawn: data d'uscita ufficiale e caratteristiche della versione PC in un nuovo trailer

Sony ha pubblicato un nuovo trailer della versione PC di Horizon Zero Dawn con cui ha svelato la data d'uscita ufficiale e le caratteristiche esclusive di questa versione del gioco. Intanto diciamo che potremo giocarci a partire dal 7 agosto 2020, ossia tra poco più di un mese.

Horizon Zero Dawn per PC sarà acquistabile sia su Steam, sia sull'Epic Games Store, per la gioia degli amanti di entrambi i negozi.

Tra le caratteristiche esclusive spiccano il supporto per i monitor ultra-wide, il framerate sbloccato, il fogliame dinamico, l'aggiunta di numerose opzioni di configurazione della grafica, i riflessi migliorati, in particolare sui liquidi, numerose opzioni di configurazione dei controlli e un tool per fare il benchmark, così da studiare al meglio la configurazione ottimale per il proprio sistema da gioco.

Che dire, graficamente la versione PC di Horizon Zero Dawn, che ricordiamo comprenderà di base anche l'espansione The Frozen Wilds, sembra davvero bella. Vedremo se su PC il gioco avrà lo stesso successo che su PS4.

Che la pubblicazione del gioco fosse imminente era ormai chiaro. I segnali apparsi in rete erano diversi, non ultimo l'EULA caricato su Steam di cui abbiamo parlato poche ore fa.