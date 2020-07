Ubisoft Forward, arriva il teaser trailer che anticipa alcuni dei giochi presenti all'evento

Ubisoft ha pubblicato un teaser trailer per l'Ubisoft Forward, l'evento di presentazione della sua line up dei prossimi mesi che andrà in onda il 12 luglio 2020 alle 21:00 sul sito ufficiale del publisher. Il breve filmato è particolarmente interessante, perché anticipa tramite una serie di cartoline alcuni dei giochi che saranno presenti.

Il video si apre con l'immagine del Ponte di Londra, un chiaro riferimento a Watch Dogs Legion, per poi mostrare uno scorcio naturale insieme a un paesaggio urbano. Il primo potrebbe appartenere ad Assassin's Creed Valhalla, mentre il secondo sempre al nuovo Watch Dogs. Si passa quindi a un'altra città uscita evidentemente dall'appena annunciato Hyper Scape, battle royale free-to-play per cento giocatori, per ritornare alla Londra distopica di Legion e quindi di nuovo su sequenze di Assassin's Creed e Legion.

Cosa aspettarci, quindi? Sicuramente del gameplay di Assassin's Creed Valhalla e di Watch Dogs Legion, così come di Hyper Scape, ma anche qualche annuncio a sorpresa, dato che non crediamo che l'evento includerà soltanto tre giochi.

Noi di multiplayer.it seguiremo l'Ubisoft Forward in diretta e commenteremo tutti gli annunci nonostante il caldo. Rimanete con noi per tutti i dettagli e le novità.