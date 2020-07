Horizon Zero Dawn PC, l'EULA è su Steam, presto la pubblicazione

Caricato su Steam l'EULA, o accordo di licenza, di Horizon Zero Dawn per PC. Ciò significa che presto il gioco sarà pubblicato. Quando? Impossibile dirlo, ma visto che l'uscita è stata fissata per l'estate 2020, immaginiamo che non manchi molto.

La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter Morwull, molto attivo nel monitorare Steam, che ritiene addirittura che Horizon Zero Dawn potrebbe essere pubblicato già alla fine dei saldi estivi del negozio di Valve, attivi fino al 9 luglio 2020. Naturalmente questa è una sua considerazione e per avere la data precisa dobbiamo attendere che sia Sony ad annunciarla.

La versione PC di Horizon Zero Dawn è stata annunciata a marzo 2020. L'arrivo su di una piattaforma diversa da PS4 ha generato molte lamentele nei pasdaran di PlayStation, che si sono addirittura messi a distruggere le loro console come atto dimostrativo (del loro scarso intelletto, probabilmente).

Insieme all'imminente Death Stranding, Horizon Zero Dawn segnerà l'arrivo su PC del Decima Engine, il motore proprietario di Guerrilla Games da cui ci si aspettano meraviglie per Horizon Zero Dawn 2 e per tutti i titoli che lo utilizzeranno.