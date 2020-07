Halo Infinite, la beta pubblica potrebbe non avere luogo

Halo Infinite potrebbe non avere una beta pubblica, contrariamente a quelli che erano i programmi iniziali, data la mancanza di tempo per organizzare una prova aperta su ampia scala prima dell'uscita del gioco prevista per questo autunno in contemporanea con il lancio di Xbox Series X.

"Con Halo Infinite, siamo anche impegnati a costruire il gioco in collaborazione con la nostra community ma a causa delle sfide inedite rappresentate dalla situazione di quest'anno, non siamo ancora al punto in cui dovremmo essere per garantire un public flight disponibile per il pubblico ampio", ha affermato Chris Lee di 343 Industries.

Lee si riferisce ovviamente alla situazione data dalla pandemia da coronavirus, che ha costretto molti sviluppatori allo smart working da casa e ha portato a una pesante riorganizzazione dei lavori in questi mesi e probabilmente anche nei prossimi, vista la situazione attualmente in corso negli USA.

"Sebbene non ci si trovi in pari con il pieno programma che avevamo previsto, abbiamo lavorato in maniera molto compatta con la community con quasi tutti gli aspetti del progetto", ha affermato Lee, aggiungendo inoltre che "questo processo non si ferma con il lancio. In effetti, sotto diversi aspetti, i feedback e le prove pubbliche saranno ancora più importanti dopo il lancio, collaborando per evolvere continuamente e aggiornare il gioco verso il futuro".

Tutto questo potrebbe avere a che fare anche con la nuova struttura progettata da 343 Industries per Halo Infinite, che si presenta come una sorta di piattaforma senza seguiti diretti ma destinata ad evolversi nel tempo. Una beta risulta dunque ora piuttosto difficile da vedere prima dell'uscita di Halo Infinite ma potrebbe avvenire in seguito per altri aspetti del gioco, che a quanto pare continuerà ad evolversi a lungo dopo il lancio. Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima della demo analizzata con gli sviluppatori.