As Dusk Falls, l'anteprima del dramma interattivo di Interior/Night

Perché amiamo le storie? È la domanda retorica che si pone Caroline Marchal, fondatrice dello studio Interior/Night e a capo del videogioco d'esordio As Dusk Falls presentato nel corso di Xbox Games Showcase del 23 luglio. È innegabile che, laddove l'esperienza lo permette facendo della narrazione una delle sue colonne portanti, siamo sempre in cerca di buone storie: per sfuggire alla nostra realtà, sentirci qualcun altro, una persona diversa anziché un semplice avatar fosse anche per poche ore, a volte anche solo per dare un senso alle nostre azioni di giocatore. Ma il punto è sempre quello: una storia, quando raccontata bene, non solo ci aiuta a trovare il senso in un mondo all'apparenza incomprensibile, potrebbe persino farci chiudere un occhio o essere indulgenti su alcune imperfezioni tecniche o ludiche che in altri contesti avremmo giudicato più aspramente.

Ne sono un esempio lampante Deadly Premonition e Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, dove il primo è ricordato per essere stato un disastro tecnico al quale tuttavia ha sopperito una narrazione sopra le righe e coinvolgente, mentre il secondo dimostra come la qualità di una storia faccia la differenza tra una promozione risicata e una totale insufficienza. As Dusk Falls, però, non è un survival horror in terza persona bensì una narrazione interattiva: genere che vive di alti e bassi tra i giocatori ma il cui potenziale è superiore rispetto a un racconto lineare e tradizionale, perché mette in discussione noi stessi facendoci diventare parte integrante della storia. Porta, o dovrebbe farlo, a un'introspezione che dipende da emozioni e dilemmi appartenenti a qualcun altro ma dei quali ci facciamo carico noi quando si tratta di scegliere, guidando il personaggio nelle sue/nostre scelte. È un'esperienza affascinante, l'evoluzione ancor più d'impatto dei librogame perché se fra le pagine la messa in scena era data alla nostra immaginazione, nel videogioco ci viene posta davanti agli occhi completa di immagini e suoni che fanno prendere vita ai personaggi, rendendo più facile mettersi nei loro panni ed eventualmente empatizzare con loro. A maggior ragione se queste storie affondano le proprie radici nel quotidiano.

Heavy Rain l'ha mostrato a suo tempo, con una storia cruda ma plausibile, mentre i successivi Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human sono sfociati più nel surreale o in un futuro ancora troppo lontano per sentirlo davvero nostro. Citiamo Quantic Dream non a caso, essendo stata Caroline Marchal Lead Game Designer di due dei tre titoli qui sopra, e Xbox Games Showcase è stata l'occasione per rivelare a cos'abbia lavorato negli ultimi quattro anni assieme al suo studio, composto da molti veterani del settore.