PS5 sbaraglia Xbox Series X nelle intenzioni di acquisto nel Regno Unito, secondo un sondaggio

PS5 supera Xbox Series X, e di gran lunga, nelle intenzioni di acquisto delle console next gen da parte degli utenti nel Regno Unito, in base a un recente sondaggio condotto dall'agenzia Experience12 su un campione di 3000 persone.

Il campione di utenti britannici preso in considerazione da Experience12 è ovviamente ridotto ma indicativo di quelle che possono essere le intenzioni del pubblico ancora a qualche mese dal lancio di PS5 e Xbox Series X e dimostrano come la console Sony sia ampiamente in vantaggio, nonostante il mercato UK sia sempre stato piuttosto positivo per Microsoft.

I dati sono stati raccolti dal 25 giugno al 2 luglio e non comprendono dunque eventuali reazioni alla presentazione di Xbox Series X del 23 luglio: l'80% degli utenti hanno età tra i 18 e i 34 anni, il 58% maschi, il 38% femmine, il 2% "non conforme" e l'1% transgender.

Questo campione di 3000 persone ha scelto all'84% PS5 e al 15% Xbox Series X. Per quanto riguarda il momento di acquisto, il 37% ha risposto di voler acquistare una next gen al lancio, il 9% di voler aspettare circa un mese, il 12% entro tre mesi dal lancio e il 26% entro sei mesi dall'uscita della next gen.

Il vantaggio di PS5 nei confronti di Xbox Series X, almeno in queste parziali intenzioni di voto del sondaggio, sembra dunque schiacciante. Curiosamente, per quanto riguarda i giochi più attesi invece non compare alcuna esclusiva PS5 mentre è presente Halo Infinite al quinto posto, cosa che potrebbe indicare la volontà di giocare al nuovo capitolo su Xbox One, essendo disponibile anche su questa. Questi sono i cinque giochi più attesi dagli utenti intervistati in tale sondaggio: