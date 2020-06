Sekiro Side Story: Hanbei the Undying, data di lancio del fumetto di Sekiro

Yen Press ci informa che Sekiro Side Story: Hanbei the Undying, un nuovo fumetto ispirato a Sekiro: Shadows Die Twice, sarà disponibile a partire dal 23 giugno 2020. Ancora non sappiamo se è prevista una versione italiana di questa opera, che andrà a raccontare e approfondire storie mai raccontate dei personaggi principali del gioco.

Di Sekiro: Shadows Die Twice c'è poco da dire. La collaborazione tra Activision e From Software ha dato vita ad un action intenso e brutale, il cui livello di difficoltà ha messo alla prova la pazienza di più di un giocatore. La qualità dell'esperienza, però, è indubbia. Non solo la nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice ne parla molto bene, ma il gioco di Activision ha anche collezionato diversi riconoscimento, come il premio di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2019 o l'Award for Excellence dei Japan Game Award.

Il tutto superando i 4 milioni di copie vendute. Non stupisce, quindi, che si sia voluto espandere l'esperienza anche in media differenti da quello del videogioco. Sekiro Side Story: Hanbei the Undying racconterà delle storie inedite, mai raccontate nel videogioco, del protagonista principale.

Sekiro Side Story: Hanbei the Undying sarà disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 23 giugno 2020. Lo potete trovare su Amazon a questo indirizzo.