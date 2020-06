Classifica italiana: FIFA 20 batte Animal Crossing: New Horizons e torna in vetta

FIFA 20 ha superato Animal Crossing: New Horizons, riprendendo il comando della classifica italiana nella settimana che va dal 1 al 7 giugno 2020.

Complici le offerte e le promozioni attualmente disponibili per l'acquisto del gioco di calcio targato Electronic Arts, la top 10 assume dunque connotati abbastanza tradizionali per il nostro paese, lasciando Grand Theft Auto V, Marvel's Spider-Man e Rainbow Six: Siege a completare la top 5.

Interessante notare anche il ritorno in classifica di The Last of Us Remastered, probabilmente sull'onda dell'emozione per l'uscita di The Last of Us Parte II, ormai imminente.

Classifica italiana, settimana dal 1 al 7 giugno 2020