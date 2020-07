Marvel's Avengers, i contenuti della beta rivelati durante la War Table di oggi

Quali saranno i contenuti della beta di Marvel's Avengers? La War Table che si sta svolgendo in questi minuti li ha rivelati in maniera ufficiale, preparandoci ad affrontare al meglio l'esperienza.

Come già riportato, la beta di Marvel's Avengers si svolgerà a partire dal 7 agosto per gli utenti che hanno prenotato il gioco su PS4 e dal 14 agosto per chi ha effettuato il preorder su PC e Xbox One.

Sempre dal 14 agosto i test diventeranno un'open beta aperta a tutti i possessori di PlayStation 4 e dal 21 agosto anche alle altre piattaforme, per consentire a chiunque di provare il gioco prima dell'uscita.

Dunque quali saranno i contenuti? Troveremo la missione introduttiva ambientata a San Francisco, che consente di alternarsi al comando di tutti i personaggi principali e familiarizzare con le loro abilità e caratteristiche.

Dopodiché potremo avere un assaggio della campagna in single player con una missione con protagonisti Hulk e Kamala Khan, impegnati in una location remota presidiata dalle truppe nemiche, fra cui anche il temibile Abominio.

Infine saranno presenti cinque War Zone da giocare in cooperativa online insieme ad altri tre utenti utilizzando quattro differenti personaggi, ovverosia Iron Man, Hulk, Black Widow e Kamala Khan.

Gli spettatori che hanno guardato il WAR TABLE di Marvel's Avengers dal vivo (...) sono stati i primi a scoprire tutti gli incredibili dettagli sui numerosi contenuti che saranno disponibili nella beta, comprese diverse missioni in singleplayer e una serie di missioni giocabili con una squadra di Avengers gestita dall'IA o in cooperazione con un massimo di quattro giocatori.

In una missione, i giocatori vestiranno i panni della giovane supereroina Kamala Khan, collaborando con Hulk per infiltrarsi in una base dell'AIM in mezzo a una foresta del Nord-Ovest Pacifico americano, sulle tracce dell'ultima posizione nota di JARVIS. In seguito, il Quinjet li porterà in una gelida Zona di guerra della tundra russa per scoprire alcuni segreti dello SHIELD nascosti in un bunker sotterraneo.

La beta di Marvel's Avengers offrirà ai giocatori una vasta esperienza di gioco prima della sua pubblicazione mondiale il 4 settembre.

"Vogliamo offrire ai fan un'anteprima completa di quello che possono aspettarsi con la beta in arrivo il 7 agosto", ha dichiarato Scot Amos, Co-Head di Crystal Dynamics. "Non potrei essere più orgoglioso del lavoro che il team ha svolto per rendere giocabile Marvel's Avengers, e non vedo l'ora di scoprire le reazioni dei giocatori".