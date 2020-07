Marvel's Avengers: date dell'open beta su PC, PS4 e Xbox One, nuova War Table

Marvel's Avengers sarà protagonista ad agosto di una open beta che consentirà di provare il gioco in anteprima, e Square Enix ha appena annunciato le date dei test.

Si era parlato di edizioni limitate e beta di Marvel's Avengers diverso tempo fa, ma oggi publisher e team di sviluppo hanno finalmente ufficializzato la cosa fornendo delle indicazioni molto precise.

L'open beta di Marvel's Avengers si aprirà il 7 agosto per gli utenti PS4 che hanno prenotato il gioco, dopodiché il 14 agosto sarà disponibile anche per gli utenti PC e Xbox One, sempre sulla base dei preorder.

Contemporaneamente, il 14 agosto si aprirà l'open beta per tutti gli utenti su PlayStation 4, con una settimana di anticipo rispetto al 21 agosto, quando i test saranno accessibili da tutti, indistintamente.

Non è finita qui: è stata annunciata una nuova War Table dedicata al gioco che si svolgerà il 29 luglio alle 19.00, ora italiana.