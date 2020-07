Gmail cambia aspetto: ora integra Mail, Chat, Rooms e Google Meet

Google ha deciso di puntare ad un completo redesign di Gmail, il noto client di posta disponibile su PC, tablet e dispositivi mobile. Ad oggi Gmail consentiva di gestire, appunto, soltanto le proprie mail, le altre funzioni erano relegate in finestre accessorie e separate. Adesso si rifà il look.

Non solo Gmail cambia aspetto, ma adesso integra in modo molto più intuitivo e funzionale una serie di altre funzionalità, precisamente Mail, Chat, Rooms e Google Meet. Sono tutti strumenti, come è facilmente intuibile, che consentono di lavorare da remoto e di dedicarsi allo smart working in modo funzionale. Nel dettaglio Google Meet, molto utilizzato per le riunioni di lavoro online, è diventato di recente gratuito per tutti gli utenti.

D'altra parte l'integrazione con Meet non è l'unica di rilievo, dato che anche Rooms permette di accedere rapidamente a chat singole o di gruppo con tanto di avatar, di indicatori di attività e molto altro. Il rollout della nuova interfaccia utente e del nuovo design di Gmail comincerà a breve, l'immagine qui di seguito riportata ve ne fornisce una rapida anteprima.