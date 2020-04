Google Meet presto gratis per tutti: guerra a Facebook Messenger Rooms e a Zoom

Il mondo in cui viviamo è purtroppo attualmente vessato dalla pandemia da coronavirus: dunque si resta a casa, e si vedono i propri amici o si lavora tramite videochiamata, almeno quando ciò è possibile. Lo prova l'incredibile incremento nell'utilizzo, nell'ultimo periodo, di piattaforme come Zoom, Google Meet e compagnia. A proposito di Google Meet: quest'ultimo sarà a breve gratis per tutti.

La conferma arriva direttamente da Mountain View: i piani della società sono quelli di rendere Google Meet gratis entro le prossime due o tre settimane, per tutti gli utenti. Attualmente Google Meet viene infatti proposto come servizio a pagamento, nei formati legati a "business" ed "education", cioè per aziende e scuole. Ma a breve tutti potranno accedere alle sue funzionalità e potenzialità, in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione, e soprattytto senza sborsare un centesimo.

Ciò permetterà, tra le altre cose, di accedere a videochiamate superiori ai 60 minuti (raggiunti i quali solitamente si interrompevano, per gli utenti privi di licenza). Utilizzato da tre milioni di clienti al giorno, Google Meet in questo modo dichiarerà ufficialmente guerra a Zoom e soprattutto al neonato Facebook Messenger Rooms, piattaforma per le live chat integrata con Facebook e (prossimamente) anche con WhatsApp ed Instagram.

Per scaricare Google Meet su smartphone e dispositivi Android potete utilizzare questa pagina web del Google Play Store.