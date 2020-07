DIRT 5: ambientazioni, classi e modalità rivelate da Codemasters

DIRT 5 offrirà una serie entusiasmante di ambientazioni e modalità, rivelate oggi da Codemasters insieme ad altre classi di veicoli che potremo utilizzare nel gioco.

Dotato di una modalità a 120 fps su PS5 e Xbox Series X, DIRT 5 ci porterà a gareggiare in posti come Brasile, Arizona e Marocco, all'interno di eventi vari e diversificati.

Mostrando le diverse location globali, le gare iniziano in Brasile sotto lo sguardo del Cristo Redentore. Le auto sfrecciano attraverso il fango e la vegetazione lussureggiante prima di spostarsi verso il deserto torrido dell'Arizona. Nel cuore del canyon, si trova una pista ovale di sabbia perfetta per delle corse da brivido. L'azione si dirige quindi verso una serie di aspre gole in Marocco, con paesaggi montuosi per gare avvincenti.

DIRT 5 offre una grandissima varietà di veicoli, più che in ogni altro gioco DIRT; dalle auto esagerate da 900 CV, ai rock bouncers, alle pre-runner fino ai tradizionali e moderni veicoli da rally. Ci sono 13 classi in totale, quindi i giocatori troveranno sempre qualcosa che si adatti al loro stile di guida. La padronanza delle auto si rivelerà preziosa, sia affrontando la modalità Carriera che in una gara con lo split-screen con gli amici.

DIRT 5 offre moltissime modalità di gioco, con sfide uniche ad ogni competizione: