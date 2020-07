Wi-Fi gratis in Italia, lista dei comuni che lo offrono ai cittadini

Il Wi-Fi oggigiorno è fondamentale per accedere alla rete internet, ma chiaramente prevede dei costi: dunque chi può (e quando ve n'è l'occasione) opta ovviamente per il Wi-Fi gratis. Questi costi difatti non sempre sono a carico degli utenti: per esempio la Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ha pubblicato proprio di recente una lista dei comuni che hanno vinto la chiamata all'iniziativa WiFi4EU. Vediamo tutti i comuni italiani che offriranno ai cittadini il Wi-Fi gratis nei prossimi mesi.

Una serie di comuni italiani ha ricevuto un voucher da 15.000 euro per installare all'interno dell'area cittadina l'infrastruttura necessaria per offrire il Wi-Fi gratis a tutti i fortunati residenti o passanti. Dopo alcune chiamate (e fino ad esaurimento fondi) sono stati annunciati i centri cittadini e comuni beneficiari, organizzati per varie "tornate".

La lista con tutti i comuni italiani che avranno a disposizione il Wi-Fi gratis è riportata qui di seguito. C'è anche il vostro?

Alano di Piave

Albignasego

Alseno

Apecchio

Appignano del Tronto

Arielli

Arosio

Arzago d'Adda

Azzano Mella

Azzio

Baldissero d'Alba

Balestrate

Barano d'Ischia

Bassano del Grappa

Beinette

Bellano

Bergolo

Berzo San Fermo

Bisaccia

Bisceglie

Bollate

Bomporto

Borgo Mantovano

Bubbiano

Buttigliera Alta

Cadoneghe

Calci

Caltavuturo

Calvi Risorta

Campo di Giove

Campo Ligure

Campochiaro

Capannori

Caposele

Carignano

Casalgrande

Castel Boglione

Castelbelforte

Castelfidardo

Castelgerundo

Castellaneta

Castelletto Stura

Castelnuovo di Ceva

Catanzaro

Cavallermaggiore

Cavriana

Cazzano di Tramigna

Centola

Cetara

Chieri

Chiusano di San Domenico

Ciorlano

Clusone

Colobraro

Cologno al Serio

Colonna

Comun Nuovo

Conversano

Coriano

Corinaldo

Corsano

Cusano Mutri

Dicomano

Dossena

Dueville

Empoli

Eraclea

Erice

Esino Lario

Favignana

Fiano Romano

Fino del Monte

Foglizzo

Foiano di Val Fortore

Folgaria

Forgaria nel Friuli

Forlimpopoli

Formigara

Fragagnano

Fraine

Frignano

Furore

Gallicano nel Lazio

Gambellara

Garlasco

Gazzo

Gioiosa Ionica

Giussano

Gottolengo

Grammichele

Gravellona Toce

Grotteria

Ischia

Itri

Jelsi

Laino

Laureana Cilento

Lavarone

Letojanni

Liberi

Limbiate

Liscia

Liveri

Lozzo Atestino

Luserna

Maierato

Malvito

Marchirolo

Marradi

Minervino Murge

Mirabello Sannitico

Misano di Gera d'Adda

Moasca

Mola di Bari

Monastero di Vasco

Moncrivello

Mondragone

Monforte d'Alba

Montebello sul Sangro

Montecalvo in Foglia

Montecastrilli

Montefranco

Mornese

Morozzo

Musei

Narni

Nasino

Navelli

Neive

Noale

Nucetto

Oggiono

Omignano

Oppeano

Pagno

Palazzo San Gervasio

Palombara Sabina

Paupisi

Pavia

Pettineo

Piacenza

Pietra de' Giorgi

Pietramontecorvino

Pietraporzio

Pila

Poggiridenti

Polizzi Generosa

Pollenza

Ponderano

Popoli

Posada

Praiano

Predore

Premeno

Priverno

Ranica

Rapino

Renate

Riccia

Roccacasale

Roseto degli Abruzzi

Rovereto

Russi

Rutigliano

San Benedetto del Tronto

San Cipriano d'Aversa

San Giacomo Filippo

San Gimignano

San Giorgio Morgeto

San Lorenzello

San Lorenzo in Campo

San Martino sulla Marrucina

San Martino Valle Caudina

San Pietro in Cariano

Santa Domenica Talao

Sant'Agata di Militello

Sant'Agata sul Santerno

Sant'Andrea Frius

Sant'Angelo Muxaro

Santo Stefano Belbo

Sapri

Sarre

Sassinoro

Savignone

Scaldasole

Scisciano

Segrate

Sellano

Senerchia

Serrone

Settimo Vittone

Settingiano

Solarussa

Sondrio

Spresiano

Stio

Sulmona

Tavernerio

Tavoleto

Teramo

Terlizzi

Tornimparte

Trani

Trento

Triuggio

Tusa

Tuscania

Ucria

Umbriatico

Valduggia

Valfabbrica

Valsamoggia

Venetico

Verolanuova

Vertova

Verzino

Vibonati

Vico Equense

Vieste

Villafranca Tirrena

Vimodrone

Viù

Zevio

Zola Predosa