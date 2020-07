Fortnite x Marvel's Avengers: come sbloccare i picconi di Hulk e Iron Man nella beta

Epic Games e Marvel Studios sono sempre andate molto d'accordo ma nessuno si sarebbe aspettato una collaborazione tra Fortnite Battaglia Reale e Marvel's Avengers. Potrete ottenere degli oggetti cosmetici niente male in formato completamente gratuito, basterà giocare alla beta del titolo di Square Enix. E sì, stiamo per fornirvi tutti i dettagli che dovete conoscere.

Volete sapere come sbloccare i picconi di Hulk e Iron Man su Fortnite? Basterà giocare alla beta di Marvel's Avengers, d'accordo, ma completando tre "missioni danno", probabilmente degli obiettivi offerti dalla versione di prova del titolo in arrivo su PlayStation 4 ed Xbox One. Sì, esatto, non occorrerà sborsare neppure un centesimo; almeno inizialmente, come vedremo. "Per mettere le mani su queste incredibili mani, incluso lo stile Hulkbuster, dovrai completare tre sfide DANNO su PlayStation 4 o Xbox One".

Epic Games ci ricorda anche orari e giorni utili, nonché il funzionamento di questa collaborazione:

7-9 agosto: Beta Preordine PlayStation 4 (Preordine Marvel Avengers solo giocatori PlayStation 4)

14-16 agosto: Beta aperta PlayStation 4

14-16 agosto: Beta preordine Xbox One (Marvel Avengers solo giocatori preordine Xbox One)

21-23 agosto: Beta aperta su PlayStation 4 e Xbox One