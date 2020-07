The Last of Us 2, l'artbook di Dark Horse disponibile su Multiplayer.com in due edizioni

The Last of Us 2 è destinato a lasciare una profonda traccia nel panorama videoludico ed è interessante esplorare tutti gli elementi di contorno che hanno portato alla costruzione del suo mondo in rovina, come i disegni e concept art raccolti nell'artbook di Dark Horse, disponibile in due edizioni su Multiplayer.com.

The Art Of The Last Of Us Part 2, questo il titolo dell'artbook, si presenta come un elegante volume con copertina rigida, contenente numerosi disegni preparatori, illustrazioni, immagini promozionali, concept art e altri materiali artistici che sono stati utilizzati da Naughty Dog per la creazione delle ambientazioni e delle atmosfere del gioco PS4.

Trovate The Art Of The Last Of Us Part 2 edizione standard a questo indirizzo, disponibile al prezzo di 36,90 euro, mentre l'edizione Deluxe è disponibile invece a questo indirizzo al prezzo di 99,90 euro. Quest'ultima è caratterizzata da una cover diversa e da una sovracopertina-contenitore per il libro, oltre a un'illustrazione esclusiva.

In entrambi i casi, si tratta di un volume da 200 pagine che svela diversi aspetti artistici e preparatori dello sviluppo di The Last of Us 2. È possibile prenotare adesso il prodotto, con la spedizione che avverrà a partire da fine agosto per entrambe le edizioni del libro.