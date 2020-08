Cyberpunk 2077: la cultura delle armi sarà come quella USA, ma impazzita

La cultura delle armi del mondo di Cyberpunk 2077 sarà come quella USA, ma completamente impazzita. A dirlo è stato Ben Andrews, il concept art co-ordinator del gioco, in un'intervista concessa alla rivista ufficiale PlayStation inglese, più precisamente nel numero di ottobre 2020.

Andrews ha parlato di come la cultura delle armi in Cyberpunk 2077 sia completamente differente da quella dei paesi occidentali, in particolare quelli europei. Nel gioco il commercio delle armi è completamente aperto e sregolato: "Funziona in modo molto differente dal nostro mondo. È tipo la cultura delle armi americana, solo completamente impazzita."

Andrews ha poi spiegato: "Tutti hanno almeno un'arma da fuoco, spesso sempre con loro, perché la violenza è stata portata ai massimi livelli. La paura di poter essere rapinati mentre si torna a casa dal lavoro è diffusissima, come quella di vedersi svaligiare l'appartamento nel weekend."

In Cyberpunk 2077, questa cultura delle armi estrema è anche oggetto di forte satira, in particolare sui manifesti pubblicitari sparsi per Night City. Andrews ha svelato che ce n'è addirittura uno con una famiglia felice che posa con le armi in mano, bambini e mamma in attesa compresi. Inoltre per spingere il tutto ancora di più verso il parossismo, saranno acquistabili delle armi usa e getta di poco prezzo, pensate per l'autodifesa. 5 dollari, sei colpi e si passa alla successiva.

Qualcuno nei commenti alla notizia sul forum di Resetera ha però fatto notare che in USA sono già al livello di follia per le armi descritto da Andrews. Questa è una pubblicità reale:

Almeno non hanno gli innesti cibernetici.