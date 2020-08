Marvel's Avengers avrà Battle Pass a pagamento per ogni personaggio aggiunto post-lancio

Marvel's Avengers, veniamo a sapere da Square Enix, avrà un Battle Pass a pagamento per ogni personaggio che verrà aggiunto al casto nel periodo post-lancio attraverso l'idea delle Hero Challenge Cards, che saranno diverse e suddivise per ogni personaggio presente nel gioco.

Le Hero Challenge Card sono sostanzialmente dei Battle Pass, ognuno dei quali consente di raggiungere ricompense attraverso 40 tier progressivi, principalmente di elementi cosmetici e altro. Le Card riferite ai sei personaggi principali presenti all'inizio del gioco (Captain America, Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow e Ms Marvel) saranno gratuiti, ma tutti quelli legati ai personaggi aggiuntivi inseriti post-lancio saranno a pagamento.

Questo significa che ogni Card (o Battle Pass) costerà circa 10 dollari per ogni personaggio aggiuntivo al cast come Spider-Man su piattaforme PlayStation o Hawkeye. Il prezzo delle Card è infatti di 1000 crediti in-game e considerando che i pacchetti da 500 crediti (i più piccoli presenti nello shop interno) possono essere acquistati a 5 dollari, il prezzo di traduce in 10 dollari/euro effettivi.

Si tratta comunque di un prezzo che è giustificato dal valore degli oggetti sbloccabili, secondo quanto riferito da Square Enix: nell'economia del gioco, all'interno delle singole Card per personaggio si trovano ricompense che valgono in totale 12.500 crediti, dunque l'iniziativa dovrebbe essere piuttosto conveniente per chi è interessato.

Si definisce ulteriormente la tipica natura da gaas di Marvel's Avengers, anche se bisogna ricordare che questi elementi acquistabili riguardano soprattutto personalizzazioni ed oggetti marginali come costumi, colorazioni, calcomanie, nameplate e anche componenti maggiormente calate nel flusso di gioco come mosse finali e altro, comunque non influenti nel gameplay vero e proprio.

Marvel's Avengers è tornato a mostrarsi nei giorni scorsi con un nuovo video di gameplay dalla Gamescom 2020.